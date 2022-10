Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Widersprüchliche Angaben nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Unfallzeugen

Hennef (ots)

Auf der Kreuzung der Bröltalstraße (B478)/Blankenberger Straße in Hennef kam es am Mittwochmorgen (26. Oktober) gegen 06.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 43-jähriger Kleintransporterfahrer aus Bad Honnef war im Kreuzungsbereich mit dem Mitsubishi-SUV eines 52-Jährigen aus Hennef kollidiert. Die beiden Autofahrer sowie der 20-jährige Beifahrer im VW Transporter wurden bei der Kollision verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 43-Jährige auf der B478 aus Richtung Hennef-Allner in Richtung Stadtmitte gefahren. Der 52-Jährige hingegen wollte aus Richtung Blankenberger Straße die Kreuzung in Richtung der Autobahnauffahrt in Richtung Bonn überqueren. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge und wurden erheblich beschädigt. Beide Autofahrer gaben an, die Kreuzung bei Grünlicht zeigender Ampelanlage überquert zu haben.

Die Prüfung der Ampelschaltung durch die eingesetzten Polizisten ergab keine Auffälligkeit, sodass derzeit unklar ist, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei in Hennef bittet Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden.

Die Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn bis zur Reinigung durch Feuerwehr und Bauhof bis 08.30 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell