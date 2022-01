Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Celle

Winsen (Aller) (ots)

Am Sonntag, den 02.01.2022, in der Zeit von 07:50 Uhr bis 16:00 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Wietze und des Polizeikommissariats Bergen Geschwindigkeitsmessungen an mehreren Stellen im nordwestlichen Landkreis durch. Die Beamten ahndeten insgesamt zwölf Verstöße. Besonders eilig hatte es an diesem Tag ein Skoda-Fahrer in Winsen (Aller), der mit einer Geschwindigkeit von 80km/h innerorts gemessen wurde. Die Verkehrsteilnehmer brachten größtenteils Verständnis entgegen und waren weitestgehend einsichtig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell