Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spielgerät in Flammen

Mühlhausen (ots)

Zeugen hörten in der Nacht zu Montag, gegen 1.40 Uhr, auf einem Spielplatz An der Unstrut einen Knall. Danach standen ein Spielehaus mit Rutsche in Flammen. Durch das schnelle Handeln der Zeugen konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell