POL-SU: Rollerfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstagabend (27. Oktober) wurde in Sankt Augustin ein Mann durch einen Messerstich leicht verletzt. Die Tat ereignete sich vor einem Restaurant in der Bonner Straße in Mülldorf. Dort gerieten nach Zeugenaussagen ein 35-Jähriger und ein 20-Jährigen aus Sankt Augustin in Streit. In dessen Verlauf soll der Ältere auf den Jüngeren eingeschlagen haben, woraufhin dieser ein Messer gezogen und ...

mehr