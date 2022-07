Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: betrunken auf dem E-Scooter

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am 30.07.2022 gegen 23:55 Uhr fiel Beamten ein E-Scooter in der Schleizer Straße auf, welcher entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem 44 jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Die Messung ergab einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille. Mit dem 44 jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Fahrt unter Alkoholeinfluss zieht nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach sich.

