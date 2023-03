Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallverursacher verständigt Polizei - Geschädigter gesucht

Herford (ots)

(jd) Ein 73-jähriger Herforder fuhr am Freitag (3.3.), gegen 9.30 Uhr mit seinem Nissan auf der Stadtholzstraße in Richtung Vlothoer Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Lutherstraße touchierte der Herforder mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Aufgrund des Berufsverkehrs konnte der Mann zunächst nicht an der Unfallstelle anhalten. Als er einige Minuten später zurückkehrte, war das andere Fahrzeug nicht mehr vor Ort, sodass der 73-Jährige gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten keine Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen konnte. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet den Geschädigten oder Zeugen, die Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

