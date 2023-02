Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Festnahme von zwei Tatverdächtigen bezüglich der gefällten Bäume im Wiedtal

Verbandsgemeinde Rengsdorf/Waldbreitbach (ots)

In der Nacht von Samstag, den 11.02.2023 auf Sonntag, den 12.02.2023 kam es wiederholt zu Meldungen über gefällte Bäume im Wiedtal (Waldbreitbach, Niederbreitbach, Roßbach). Außerdem sei eine Baustellenampel mal wieder auf die Fahrbahn (L255) gelegt worden. Nach Sachverhaltsaufnahme und Beseitigung der Gefahrenstellen, wurde der Bereich des Wiedtals erneut verstärkt bestreift. Gegen 04:30 Uhr konnte schließlich ein PKW in Hausen (Wied) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierin wurden Insassen festgestellt, die verschmutzte Kleidung trugen und aus dem Fahrzeuginneren konnte Benzingeruch wahrgenommen werden. Außerdem befand sich eine Kettensäge im Kofferraum. In der Folge erhärtete sich der Tatverdacht gegen die jungen Männer (19 und 20 Jahre)aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf/Waldbreitbach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sie auch für die Taten im Zusammenhang mit den gefällten Bäumen und umgelegte Ampelanlagen aus den vergangenen Tagen verantwortlich sein.

