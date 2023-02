BPOLI S: Personen im Gleis

Heidenheim an der Brenz (ots) - Ein Regionalzug erfasste am gestrigen Mittwoch (01.02.2023) ein im Gleisbett des Heidenheimer Bahnhofs liegendes Fahrrad und zerstörte dieses hierbei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter das Fahrrad am gestrigen Abend in das Gleisbett geworfen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Ein ausfahrender Zug erfasste den im Gleis 1 liegenden Gegenstand gegen 23:00 Uhr, wobei das Fahrrad durch ...

