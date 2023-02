Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrrad von Zug erfasst

Heidenheim an der Brenz (ots)

Ein Regionalzug erfasste am gestrigen Mittwoch (01.02.2023) ein im Gleisbett des Heidenheimer Bahnhofs liegendes Fahrrad und zerstörte dieses hierbei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter das Fahrrad am gestrigen Abend in das Gleisbett geworfen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Ein ausfahrender Zug erfasste den im Gleis 1 liegenden Gegenstand gegen 23:00 Uhr, wobei das Fahrrad durch die Kollision zerstört wurde. Verletzt wurde durch den Vorfall augenscheinlich niemand und auch an dem Zug konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden durch die Bundespolizei eingeleitet, die in diesem Zusammenhang auch warnt: Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

