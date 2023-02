Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Burglahr (ots)

Am Freitagmittag, den 10.02.2023 gegen 13:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus ein PKW gemeldet, welcher in einen Grundstückszaun gefahren sei und sich anschließend unerlaubt entfernt habe. Auf der Anfahrt zum Unfallort meldete sich ein weiterer aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und teilte mit, dass ihm ein unfallbeschädigter PKW in Burglahr entgegengekommen sei. Er habe gewendet und sei ihm ein Stück nachgefahren. Die Fahrerin sei mittlerweile ausgestiegen und zu Fuß weitergegangen. In der Folge konnte sowohl die 32-jährige Fahrzeugführerin, sowie der beschädigte PKW noch in der Ortslage Burglahr angetroffen werden. Bei der wenig kooperativen Fahrerin konnte erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert, daher wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

