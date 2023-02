POL-PDNR: Fahrerin ohne Führerschein gestoppt

Puderbach (ots) - Am Freitag, den 10.02.2023, ereignete sich gegen 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße, Ecke Mittelstraße in Puderbach. Hierbei übersah ein 18-jähriger Mofafahrer, den auf der Vorfahrtsstraße befindlichen LKW und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall wurde der Fahrer des Mofas leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 ...

mehr