POL-PDWIL: Damenrad samt Schloss entwendet

Hüttingen an der Kyll (ots) - Unbekannte entsorgten in den letzten Tagen an einem Wirtschaftsweg zwischen der Abfahrt Bitburg und der Ortslage Hüttingen an der Kyll mehrere Farbeimer mit Inhalt und zwei Müllsäcke mit diversem Hausmüll. Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bitburg. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

mehr