POL-MI: Ladungssicherung mit Betonplatten

Hille (ots) - Am Dienstagvormittag hat die Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen in Oberlübbe zahlreiche Vergehen von Verkehrsteilnehmern festgestellt. So wurde während des mehrstündigen Einsatzes an der Hauptstraße das Tempo von insgesamt 958 Fahrzeugen gemessen. Als Folge diverser Verstöße müssen sich 53 Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld anfreunden, 18 erhalten eine Anzeige. Als schnellster Fahrer des Tages ...

mehr