Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht nach Überholmanöver - Polizei bittet Zeugen um Kontaktaufnahme

Espelkamp (ots)

Wegen einer Unfallflucht infolge eines Überholmanövers auf der Alten Waldstraße am Donnerstag (26. Mai) bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Besonders ein am Unfall nicht beteiligter Fahrzeugführer wird gebeten, als Zeuge Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Den Angaben nach hatte ein VW-Fahrer (20) mit einem grauen VW Golf um kurz nach 13 Uhr die Alte Waldstraße in Fahrtrichtung Rahden befahren, als ihm in Nähe des Bahnübergangs auf seiner Fahrspur ein dunkler Pkw entgegenkommen sein soll. Dessen unbekannter Fahrzeugführer, so der Rahdener, habe dabei ein anderes Auto überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen zu vermeiden, steuerte der 20-Jährige auf den rechtsseitigen Grünstreifen, wo es zum Zusammenstoß von Leitpfosten und Außenspiegel kam. Trotz dessen setzte der Fahrer des dunklen Autos offenbar seine Fahrt in Richtung Espelkamp fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Da sich die Verkehrsermittler Hinweise vom Fahrer des überholten Autos zu dem unbekannten Unfallverursacher erhoffen, wird dieser sowie auch andere Zeugen gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell