POL-PDNR: Wochenendpressebericht PI Neuwied - Berichtzeitraum 10.02.23; 16:00 Uhr - 12.02.23; 07:00 Uhr

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle:

Im genannten Zeitraum kam es zu insgesamt 13 Verkehrsunfällen im Dienstgebiet der PI Neuwied. In 10 Fällen kam es dabei lediglich zu Sachschaden.

Am 11.02.2023 verursachte ein 57-Jähriger Mann, innerhalb von drei Stunden, zwei Verkehrsunfälle aufgrund seiner Fahruntüchtigkeit. Die Person wurde im ersten Fall gegen 10:30 Uhr als stark schwankende Person auf einem Fahrrad in der Fluraustraße gemeldet. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, das der Fahrradfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht mehr fahrtauglich ist. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und das genutzte Fahrrad sichergestellt.

Ca. 3 Stunden später wurde ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer gemeldet. Dabei soll der Radfahrer aus unbekannten Gründen in den PKW des anderen Unfallbeteiligten gefahren sei. Bei dem Unfallbeteiligten Radfahrer handelte es sich um die gleiche Person, wie aus dem vorherigen Einsatz. Dem 57-Jährigen wurde eine weitere Blutprobe entnommen und das zweite Fahrrad ebenfalls präventiv sichergestellt.

Am 11.02.2023 wurde hiesiger Dienststelle gegen 22:55 Uhr ein gelber PKW mit Neuwieder Zulassung gemeldet, welcher im Bereich der Rheinstraße (Abzweig Feuerwehr) eine Verkehrsinsel überfahren und sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernt haben soll. Der gesuchte PKW wurde im Rahmen der Fahndung festgestellt und angehalten. Ermittlungen vor Ort ergaben bei dem dem 30-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 0,75 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Straftaten:

Bei einer karnevalistischen Veranstaltung der KG Irlich kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 23- und einem 28-Jährigen. Die beiden Beteiligten waren zuvor in einen verbalen Streit geraten, welcher dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden Beteiligten einen Wert über 1 Promille. Diesen wurde nach Abschluss der Anzeigenaufnahme ein Platzverweis ausgesprochen.

Ausgehend von der Diskothek Russian Dance Club in der Heddesdorfer Straße wurde hiesiger Dienststelle in der Nacht vom 11.02 auf den 12.02 ein randalierender Gast gemeldet. Besagter Gast konnte vor der Lokalität angetroffen werden. Aufgrund vorhandener Sprachbarriere gestaltete sich die Sachverhaltsaufnahme als schwierig. Es konnte jedoch eruiert werden, dass der randalierende Gast mehrere Verletzungen im Gesicht erlitt. Bisher liegen keinerlei Hinweise bezüglich eines Täters vor. Die Polizei Neuwied bittet zwecks Sachverhaltserhellung um Hinweise zum Tathergang.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem erneuten Diebstahl an einem geparkten PKW. Ziel der bis dato unbekannten Täter war abermals ein Katalysator. Tatobjekt war ein BMW, 5er Baureihe, welcher zum Tatzeitpunkt in der Bimsstraße in Neuwied abgestellt stand. Vor Ort konnte ein Brecheisen sichergestellt werden, welches als Tatmittel in Frage kommt. Die Polizei Neuwied bittet bei relevanten Feststellungen zur Sache um Mitteilung.

Verkehrsüberwachung:

Bei einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades wurde am frühen Samstagabend bei dem 15-Jährigen Fahrzeugführer eine Kleinstmenge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Weiter ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 15-Jährige sein Kleinkraftrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Dem Fahrzeugführer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Des Weiteren wird auch bei diesem jungen Fahrzeugführer bereits die örtlich zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

