Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mißbrauch von Notrufen

Wesel (ots)

Am Samstag, kurz nach 21:30 Uhr wurde der Brandmelder eines Mehrfamilienhauses an der Dinslakener Landstraße in der Weseler Innenstadt eingeschlagen bzw. ausgelöst.

Durch die schnell eingetroffene Feuerwehr wurde festgestellt, dass es in dem Haus nicht brannte und nur die Druckknopfmeldeanlage ohne Grund ausgelöst wurde. Durch die Feuerwehr wurde die Anlage zurückgesetzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass das mutwillige und grundlose Betätigen einer Brandmeldeanlage eine Straftat darstellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0281-1070 bei der Polizei in Wesel zu melden.

