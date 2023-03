Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - 23-Jährige und 28-Jähriger gehen Polizeibeamte an

Herford (ots)

(jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford wurden gestern (5.3.) um 0.05 Uhr zu einer Körperverletzung an der Mindener Straße gerufen: Hier sollten kurz vor der Einmündung Bismarckstraße ein 28-jähriger Herforder und eine 23-jährige Herforderin aneinander geraten sein. Als die Beamten eintrafen, reagierte der Herforder diesen gegenüber unmittelbar verbal aggressiv und versuchte, sich jeglichen polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Um weitere Straftaten zu verhindern, sollte der Mann dem Herforder Gewahrsam zugeführt werden. Daraufhin reagierte dann auch die 23-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv und ging diese unmittelbar körperlich an. Auch der 28-Jährige ging die Beamten körperlich an und versuchte sich sämtlichen Maßnahmen zu entziehen, wodurch zwei Beamte verletzt wurden. Zwei hinzukommende Zeugen, bei denen es sich um eine 24- und eine 23-jährige Herforderin handelt, mischten sich ebenfalls in den Sachverhalt ein und kommentierten und störten fortwährend die polizeilichen Maßnahmen. Die beiden Herforder wurden dann, nach dem Eintreffen von weiteren Beamten, ins Gewahrsam der Herforder Wache gebracht und dort schlug bei beiden ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv an. Die beiden körperlich angegangenen Beamten wurden zu ambulanten Behandlungen ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide blieben dienstfähig. Die beiden Personen aus Herford müssen sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

