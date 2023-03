Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Angeblicher Monteur verschafft sich Zutritt zu Wohnung - Hochwertiger Schmuck entwendet

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (3.3.) wurde eine 82-jährige Herforderin vor ihrer Wohnung in der Straße Renntormauer von einem angeblichen Monteur darauf angesprochen, dass er in Folge eines Wasserrohrbruchs den Wasserdruck in ihrer Wohnung prüfen müsse. Die Frau war zunächst skeptisch, wurde von dem ihr unbekannten, etwa 55 Jahre alten Mann jedoch überzeugt und ließ ihn in die Wohnung. Gemeinsam "kontrollierten" beide die Wasserhähne in Küche und Bad, ehe der Mann die Wohnung verließ. Dann fiel der 82-Jährigen ein Taschentuch auf dem Fußboden nahe ihrer Schlafzimmertür auf, sodass sie nach dem Rechten sah. Aus dem Schlafzimmer wurden diverse Schmuckstücke, darunter zwei Eheringe, mehrere Ketten und Armbänder sowie Uhren entwendet. Die Schmuckstücke haben einen Wert von rund 18.000 Euro. Während die Frau mit dem etwa 170cm großen Mann mit kurzen dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild in der Wohnung war, hat mutmaßlich eine zweite Person die Wohnung betreten und den Schmuck entwendet. Die Polizei bittet daher Zeugen, die am Freitag gegen etwa 11.50 Uhr im Bereich der Straße Renntormauer etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

