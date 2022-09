Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei sucht Fahrradfahrer nach Verkehrsunfallflucht

Werne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagvormittag (25.09.2022) in Werne sucht die Polizei einen Fahrradfahrer.

Gegen 11.15 Uhr befuhr eine 78-jährige Wernerin mit ihrem Pkw die Selmer Straße. Vor ihr hielt ein Fahrradfahrer hinter einer Reihe geparkter Fahrzeuge, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Danach fuhr der Fahrradfahrer an den parkenden Autos vorbei, die 78-jährige Wernerin überholte ihn. In diesem Moment prallte er gegen einen abgestellten Pkw, an dem Sachschaden entstand. Anschließend setzte er seine Fahrt fort.

Noch ist unklar, ob die 78-jährige Wernerin den Fahrradfahrer beim Überholen berührte oder nicht. Der Mann wird deshalb gebeten, sich bei der Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu melden.

