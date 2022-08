POL-W: SG - Raub auf der Schützenstraße

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (19.08.2022, 08:15 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die 57-Jährige war mit ihrem Hyundai auf der Jägerhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung Hermannshöhe stieß sie mit einem geparkten Skoda zusammen. Diesen schob sie vor ein Hydrantenschild. In der Folge überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb ...

