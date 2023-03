Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Löhne (ots)

(jd) Eine 26-jährige Löhnerin ging am Freitag (3.3.) zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht zu Fuß mit ihrem Hund an der Häger Straße entlang aus Richtung Neuer Weg kommend. An der Einmündung zum Windmühlenweg beabsichtigte die Frau weiter geradeaus zu laufen. Aus gleicher Richtung näherte sich jedoch ebenfalls aus Richtung Neuer Weg ein dunkler Kombi. Dieser bog nach rechts in den Windmühlenweg ab. Die 26-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto, dessen Fahrer sie augenscheinlich übersehen hat, nur verhindern, indem sie ruckartig zur Seite sprang. Dabei stürzte die Frau jedoch und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet daher den am Unfall beteiligten Fahrer oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

