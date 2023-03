Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte durchsuchen Garage- Reifen mit Felgen mitgenommen

Bünde (ots)

(sls) Als der Mitarbeiter einer Bedachungsfirma an der Paul-Klee-Straße am Dienstmorgen (7.3.) zu seiner plötzlich offen stehenden Garage ging, erlebte er eine böse Überraschung. Die in der Garage gelagerten Reifen (mit Alufelgen) eines Firmenfahrzeuges Audi Q3 im Wert von 2.000 Euro wurden augenscheinlich durch unbekannte Täter entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in den Garagenbereich, der durch den Geschädigten noch am Montagabend gegen 23.30 Uhr verschlossen wurde. Aus der Garage, sowie einem anliegenden Werkstattraum wurden vier Sommerreifen, sowie eine Sackkarre, die augenscheinlich zum Abtransport genutzt wurde, entwendet. Die Sackkarre wurde im Bereich der Grundstückszufahrt am Straßenrand wieder aufgefunden. Zum Abtransport wurde das elektrische Garagentor notentriegelt und geöffnet. Wir bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

