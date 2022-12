Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Donnerstag beschädigte ein Lastwagen in Blaubeuren eine Treppe.

Ulm (ots)

Kurz nach 12.45 Uhr fuhr der Laster in der Straße "Auf den Reisenen" in Richtung Karlstraße. In der Kurve parkte ein Auto. Der Lasterfahrer musste deshalb weit ausholen, um am dem parkenden Auto vorbeizufahren. Dabei fuhr er über ein großes Treppenpodest und beschädigte dieses erheblich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Laster weiter. An den Podest entstand ein Schaden von 2.000 Euro, schätzt die Polizei. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und meldete sich bei der Polizei. Dank dessen konnte der Verursacher ermittelt werden und der Hauseigentümer bleibt nicht auf seinem Schaden sitzen. Der 27-Jährige am Steuer des Lasters sieht zudem einer Anzeige entgegen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass das Halten an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen und im Bereich von scharfen Kurven verboten ist. Denn so geparkte Fahrzeuge schaffen Gefahren und behindern unnötig den Verkehr. Wer diese Regeln beachtet hilft, dass alle sicher ankommen.

