POL-HF: Unbekannte dringen in Jugendzentrum ein- Elektrogeräte mitgenommen

Herford (ots) - (sls) In Herford kam es am Montagabend (6.3.) zu einem beinahe Zusammenstoß zwischen einem 31-jährigen Motorradfahrer und dem Nutzer eines E-Scooter. Der Suzukifahrer befuhr gegen 21.00 Uhr die Gutenbergstraße in Richtung Wiesestraße. Ein parallel auf dem Gehweg befindlicher Fahrer eines E-Scooters fuhr plötzlich auf die Fahrbahn, so dass er 31-Jährige aus Herford eine Vollbremsung vollziehen musste, ...

