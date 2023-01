Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrskontrolle führt zu Fahndungserfolg

Mannheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines Motorrollers in der Karlsruher Waldstadt stellten die Beamten des Polizeipräsidiums Karlsruhe in der Nacht zum Freitag fest, dass der 22-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Überprüfung des Rollers ergab zudem, dass dieser in der Nacht in Mannheim entwendet wurde. Der Fahrer und sein Sozius waren ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht über einen Drahtzaun auf ein Firmengelände in der Fahrlachstraße gelangt und hatten sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Firmengebäude verschafft. Dort entwendeten sie neben dem Roller mitsamt Schlüssel 80 EUR Münzgeld aus einer offenstehenden Geldkassette und verursachten hohen Sachschaden. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Karlsruhe.

Gegen den 22-jährige Fahrer und seinen 23-jähriger Sozius wurden die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Der Motoroller wurde sichergestellt. Die beiden wurden am Tag nach ihrer Festnahme einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden.

