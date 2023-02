Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Battenberg/ Eder (Landkreis Waldeck- Frankenberg): Über 300 000 Euro Sachschaden bei Brand in einer Eisengießerei

Kassel (ots)

Zum Brand in einer Eisengießerei kam es am heutigen Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr in Battenberg, Auhammer. Wie die Beamten der Polizeistation Frankenberg/ Eder mitteilten, entfachte sich das Feuer in einer Filteranlage, die baulich von der Gießerei getrennt ist. Der entstandene Sachschaden wird auf über 300 000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Über die genaue Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat K10 der RKI Waldeck- Frankenberg geführt. Neben den Beamten der Polizeistation Frankenberg waren Kräfte der Feuerwehren Frankenberg, Battenberg und Berghofen eingesetzt. Die Löscharbeiten waren gegen 21:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell