Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Einbruch in Einkaufsmarkt: Fahndung führt zur Festnahme von drei Verdächtigen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Schnell festgenommen werden konnten in der vergangenen Nacht drei Verdächtige im Alter von 14, 15 und 16 Jahren nach einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt im Kasseler Stadtteil Brasselsberg. Die Jugendlichen hatten gegen 00:40 Uhr eine Scheibe eingeschlagen und waren durch das entstandene Loch in das Geschäft in der Nordshäuser Straße eingestiegen, wo sie es auf Alkohol und Zigaretten abgesehen hatten. Anschließend ergriffen sie die Flucht, die dank eines vorbeikommenden Passanten, der einen der Täter wegrennen sah und sofort die Polizei alarmierte, schnell endete. Die Fahndung führte noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts an zwei verschiedenen Orten zu den Festnahmen der drei Jugendlichen aus Kassel. Bei ihnen fanden die Polizisten das Diebesgut aus dem Einkaufsmarkt und stellten die Gegenstände sicher. Die jungen Tatverdächtigen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten. Im Anschluss an die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Sorgeberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen gegen die drei Jugendlichen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell