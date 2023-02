Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe scheitern im Kasseler Stadtteil Hasenhecke wegen aufmerksamen Nachbarn

Kassel (ots)

Kassel-Hasenhecke: Mutmaßlich wegen eines aufmerksamen Nachbarn sind Autodiebe in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Kasseler Stadtteil Hasenhecke beim Diebstahl eines hochwertigen Audi gescheitert. Unbekannte hatten gegen 2:30 Uhr versucht, den auf einem Parkstreifen in der Straße "Dessenborn" abgestellten Pkw zu stehlen, wobei der Anwohner durch Geräusche auf das Treiben der Täter aufmerksam wurde. Er beobachtete, wie sich ein Mann mit hochgestreckten Armen an einem der Nachbarhäuser entlang bewegte und alarmierte die Polizei. Der Unbekannte, zu dem aufgrund der Dunkelheit leider keine genauere Beschreibung abgegeben werden konnte, ergriff in der Zwischenzeit die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief anschließend jedoch ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, hatte der Täter an dem Haus die Arme hochgehalten, um mithilfe eines technischen Geräts das Funksignal des Autoschlüssels zu verlängern und den geparkten Audi zu öffnen. Vermutlich weil er von dem Nachbarn entdeckt wurde, ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Ob er gemeinsam mit Komplizen handelte, ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Kraftfahrzeugdiebstahl werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Sollten Zeugen Hinweise auf den unbekannten Täter oder mögliche Komplizen geben können, werden sie gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

