Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer bei Unfall in Baunatal schwer verletzt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Dienstagmorgen wurde ein Fahrradfahrer an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee/ Schulze-Delitzsch-Straße in Baunatal von einem Pkw erfasst. Der 30-jährige Zweiradfahrer aus Baunatal erlitt dabei schwere, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte ihn in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichten, war ein 30 Jahre alter Mann aus Baunatal gegen 6:45 Uhr mit seinem Auto auf der Friedrich-Ebert-Allee unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf den Fahrradfahrer, der die Schulze-Delitzsch-Straße an der grünen Fußgängerampel überquerte. Der von der Fahrzeugfront erfasste 30-Jährige stürzte vom Fahrrad auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Das Herrenrad wurde stark beschädigt. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an der Motorhaube des Autos.

