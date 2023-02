Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei nächtliche Wohnungseinbrüche in Wolfsanger: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

In der vergangenen Nacht kam es im Kasseler Stadtteil Wolfsanger zu drei Wohnungseinbrüchen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben Täter gehen. In zwei Fällen scheiterten die Einbrecher, im dritten Fall gelangten sie in das Erdgeschoss eines Hauses und erbeuteten Bargeld und eine Uhr. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte, die im Wolfsäckerweg, dem Osterbachweg und der Mayenfeldstraße liegen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Täterhinweise geben können,

Der Einbruch in das Einfamilienhaus im Wolfsäckerweg ereignete sich im Laufe der Nacht zum heutigen Montag. Die Täter hatten mit Werkzeug die Terrassentür des Hauses gewaltsam geöffnet und anschließend die Räume im Erdgeschoss nach Wertsachen durchsucht. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Bei einem Reihenhaus im Osterbachweg gingen sie auf gleiche Weise vor, scheiterten aber an der Terrassentür. Bei dem dritten Einbruch in der Mayenfeldstraße waren die Bewohner eines Einfamilienhauses gegen 3 Uhr durch laute Geräusche wach geworden. Als sie das Licht einschalteten, flüchteten die Täter, die versucht hatten, über die Terrassentür einzudringen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Einbrechern, die nicht beschrieben werden können, verlief leider ohne Erfolg.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell