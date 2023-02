Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen und Kita: Nur wenige fuhren zu schnell

Kassel (ots)

Kassel, Niestetal, Kaufungen und Vellmar:

Gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar führte das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Montag in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen und einer Kita in Stadt und Landkreis Kassel durch. Zum Schutz der jüngeren Schüler und Kita-Besucher überprüften sie das Tempo der Verkehrsteilnehmer an der Hupfeldschule in Kassel, der Kita Regenbogen in Niestetal, der Grundschule Niederkaufungen und der Grundschule Obervellmar. Der höchste gemessene Wert lag bei 50 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer. Erfreulich war bei den heutigen Kontrollen, dass keine Raser unterwegs waren. Insgesamt fuhren 88 der 2.835 gemessenen Fahrer zu schnell, weshalb sie sich nun auf Verwarngelder zwischen 30 und 70 Euro einstellen müssen. Mit einer niedrigen Quote von nur 3,1 Prozent liegt der Anteil der zu schnell Fahrenden erfreulicherweise unter den Werten vergangener Aktionen.

