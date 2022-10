Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Liebesschwindler erschleicht Vertrauen

Tuttlingen (ots)

Wegen einem Heiratsschwindel hat eine Frau am Wochenende Anzeige bei der Polizei erstattet. Die 55-Jährige, die schon vor einigen Monaten über das Dating-Portal "Tinder" einen etwas jüngeren Mann kennen gelernt hatte, geht davon aus, dass dieser es lediglich auf ihr Hab und Gut abgesehen hat. Die Tochter der Frau hatte die Ungereimtheiten seit einiger Zeit ebenfalls bemerkt und ihr geraten, wegen Betrugsverdacht jetzt zur Polizei zu gehen. Offenbar schlich sich der 47-Jährige, der im Landkreis Tuttlingen wohnt, stetig in das Vertrauen der Frau, die mit ihrer Tochter in der Schweiz wohnt. Aber anstatt auf sie, hatte es der Mann in Wirklichkeit auf ihr Vermögen abgesehen. Auffällig war, dass der vermeintliche Liebhaber sehr schnell nach einigen Wochen eine Verlobung anbahnte. Auch sonst war der Partner schnell dabei Geld auszugeben, so dass sich bislang rund 2000 Euro anhäuften, die er aus ihrem Budget für Bekleidung, Eintrittsgelder, Restaurantbesuche und anderes ausgab. Auch schmiedete er bereits Pläne über den Kauf von Immobilien. Doch dazu kam es nicht. Die Polizei hat das Geschehen zu Protokoll genommen und ermittelt nun wegen eines Betrugsfalles. Sofern ein solcher tatsächlich vorliegt, wird als Strafmaß Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe angedroht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

