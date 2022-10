POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Vater überweist falscher Tochter Geld

Radolfzell (ots) - Bei einem Unfall in der Schützenstraße ist am Sonntagnachmittag ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 59-jährige Frau fuhr mit ihrem Skoda die Schützenstraße stadteinwärts und bog an der Bismarckstraße nach links in die Teggingerstraße ein. Dabei prallte sie gegen den VW eines 46-Jährigen, der entgegenkam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Rückfragen bitte an: Uwe ...

