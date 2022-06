POL-COE: Kreis Coesfeld/ Crash Kurs gestartet

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf den 01.06.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Maschinen, Werkzeuge und Kupfer aus einer Werkstatt auf der Darfelder Straße in Billerbeck. Sie hebelten die Tür der Garage auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Werkstatt. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr