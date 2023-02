Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zahlreiche Auto-Aufbrüche in Kassel und Niestetal in den vergangenen Tagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel und Niestetal:

Nachdem die Kasseler Polizei bereits in den letzten Wochen mehrfach zu Auto-Aufbrüchen gerufen wurde, kam es in den vergangenen Tagen erneut zu 26 Taten in Kassel und Niestetal. In nahezu allen angezeigten Fällen schlugen der oder die Täter jeweils eine Scheibe ein und entwendeten sichtbar abgelegte Gegenstände wie Rucksäcke, Geldbörsen oder Werkzeuge. Die gleichgelagerten Taten könnten im Zusammenhang stehen, konkrete Hinweise darauf liegen jedoch bisher nicht vor. Zur Aufklärung der Auto-Aufbrüche suchen die Ermittler nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Darüber hinaus möchte die Polizei aus diesem Anlass, abseits der laufenden Ermittlungen, darauf hinweisen, keine Wertsachen, Taschen und Werkzeuge sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

Zunächst wurden am Freitagmorgen sechs Auto-Aufbrüche im Kasseler Stadtteil Niederzwehren gemeldet, die sich allesamt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereigneten. Das Ziel der Täter waren Fahrzeuge, die in der Silberbornstraße, Brüder-Grimm-Straße, "An der Kurhessenhalle" und der Horst-Dieter-Jordan-Straße geparkt waren.

Auf das Konto ein und desselben Täters dürften acht weitere Auto-Aufbrüche gehen, die sich in der darauffolgenden Nacht in Niestetal und in Kassel-Bettenhausen ereigneten. Im Umbachsweg hatte eine Überwachungskamera den Täter am Samstag um 3:45 Uhr aufgezeichnet: Ein Mann mit dunkler Mütze, dunkler Kapuzenjacke und Handschuhen schlug die Seitenscheibe eines blauen BMW ein und stahl ein dort abgelegtes Portemonnaie. Die weiteren Tatorte liegen in Niestetal im Felsenweg, "Am Stein", "Am Eichberg", Breite Straße und in der Friedrich-Ebert-Straße sowie in Kassel in der Welleroder Straße.

Am gestrigen Sonntag meldeten sich acht betroffene Autobesitzer, deren Fahrzeuge in Kassel in der Mönchebergstraße, Mombachstraße, Artilleriestraße, "Töpfenmarkt" und "Weißer Hof" geparkt waren und im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen wurden.

Vier weitere Taten, die sich in der vergangenen Nacht ereigneten, sind bislang am heutigen Montag von Autobesitzern aus Kassel-Wehlheiden angezeigt worden. Die Tatorte befinden sich in der Otto-Braun-Straße, Königsberger Straße, Heinrich-Bertelmann-Straße und im "Kleinen Holzweg".

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell