Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter verfolgt und begrapscht Frau am Weinberg: Kripo bittet nach Sexualdelikt um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag in der Frankfurter Straße in Kassel eine Frau verfolgt, sie anschließend geschlagen, festgehalten und begrapscht. Nachdem sich die 37-Jährige zur Wehr gesetzt hatte, gelang es ihr ein vorbeifahrendes Taxi anzuhalten, in das sie sich flüchten konnte. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts und bittet um Hinweise auf den Täter durch Zeugen. Die Suche richtet sich insbesondere an Autofahrer, die in der Nacht am Tatort vorbeigefahren sind und den Täter möglicherweise gesehen haben.

Wie die 37-Jährige aus Kassel gegenüber den in der Nacht eingesetzten Polizeibeamten angab, ereignete sich die Tat gegen 3 Uhr. Sie war zu Fuß auf ihrem Nachhauseweg entlang der Frankfurter Straße unterwegs, als der Unbekannte sie in Höhe des Gerichts angesprochen hatte und ihr anschließend gefolgt war. Sie rannte daraufhin auf dem Gehweg von dem Mann davon, bis dieser sie kurz vor der Haltestelle "Am Weinberg" einholte und ihr gegen den Kopf schlug. Anschließend hielt der Täter die zu Boden gestürzte Frau fest und fasste sie unsittlich an. Die 37-Jährige wehrte sich, sodass sie sich aufrappeln und auf die Frankfurter Straße laufen konnte, wo sie das stadteinwärts fahrende Taxi anhielt und sich darin in Sicherheit flüchtete. Der unbekannte Täter wurde zuletzt im Philosophenweg in Laufrichtung Karlsaue gesehen, wo sich seine Spur verliert. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, korpulent, aber nicht dick, dunkelhäutig, rundes Gesicht, kurze dunkle Haare, auffallend große Lippen, narbige Gesichtshaut, komplett schwarz gekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

