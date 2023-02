Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Audi Q 7 in Baunatal gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Straße "Am Mühlengraben" in Baunatal einen schwarzen Audi Q 7 mit dem Kennzeichen KS-B 9082 gestohlen. Der Diebstahl wurde am heutigen Morgen gegen 7:30 Uhr entdeckt. Letztmalig gesehen worden war der auf einem Stellplatz geparkte SUV noch gegen 23:30 Uhr in der Nacht. Wann genau die offenbar professionell agierenden Täter zuschlugen, ist derzeit noch unklar. Die europaweite Fahndung nach dem Q 7, Baujahr 2016, im Wert von rund 60.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg.

Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Baunatal-Großenritte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

