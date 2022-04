Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Männer schlagen zu und flüchten mit E-Scooter

Heiden (ots)

Auf einen alkoholisierten Mann auf der Bahnhofstraße in Heiden eingeschlagen haben zwei Unbekannte am frühen Sonntagmorgen. Eine Zeugin gab an, dass der Angetrunkene den Männern etwas zugerufen habe. Daraufhin seien diese gegen 02.45 Uhr auf den Geschädigten zugelaufen und hätten ihn zu Boden geschlagen. Die Zeugin habe versucht die Situation zu schlichten. Sie habe durch Schläge ebenfalls leichte Verletzungen erlitten, gab diese an. Erst als weitere Zeugen aus einer angrenzenden Gaststätte auf die Situation aufmerksam geworden sein, hätten die Täter mit einem E-Scooter die Flucht über die Mozartstraße stadtauswärts ergriffen. Dabei hätten sie noch kurzen Kontakt zu zwei weiblichen Personen gehabt, die mit einem Auto weggefahren seien. Die Schläger seien circa 19 Jahre alt; einer habe blonde, der zweite dunkle Haare, so die Hinweisgeberin. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000.

