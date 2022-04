POL-BOR: Heek - Mofa-Prüfbescheinigung reicht nicht

Vreden (ots) - Mutmaßlich in Brand gesetzt haben Unbekannte eine Couchgarnitur am späten Samstagabend in Vreden. Gegen 23.20 Uhr hatte ein Hausbewohner an der Wüllener Straße Brandgeruch wahrgenommen und gesehen, dass das vor dem Haus stehende Sofa brannte. Es handelte sich um Sperrmüll, der am Montag abgeholt werden sollte. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt das Gebäude verlassen, teilweise in ...

