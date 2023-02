Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Leichtverletzte bei Brand in Wohnung: Feuer vermutlich durch Heizdecke ausgelöst

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:40 Uhr in einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Wegelänge" in Kassel zu einem Brand. Das dort wohnende Paar, eine 84 Jahre alte Frau und ein 89-jähriger Mann, hatte Rauchgase eingeatmet und war anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Hochparterrewohnung und das Treppenhaus wurden durch den Brand verrußt, die weiteren Wohnungen des Hauses waren aber nicht betroffen und sind weiterhin bewohnbar. Die ersten Ermittlungen der an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West ergaben, dass das Feuer offenbar im Schlafzimmer im Bereich des Betts entstanden war, auf dem zur fraglichen Zeit eine Heizdecke lag. Das Bett und die Möbel im Schlafzimmer wurden beschädigt. Wie es letztlich zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die nun beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

