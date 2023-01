BPOLI-OG: Festnahmen im Grenzgebiet

Bühl (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte vermutlich in der Nacht vom 06.01. auf den 07.01. den Snackautomaten am Bahnhof in Bühl/Baden. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstörten die unbekannten Täter mittels eines Gullideckels den Snackautomaten und entwendeten anschließend den Inhalt und das sich im Automaten befindliche Bargeld in bislang ...

