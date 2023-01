Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Snackautomat beschädigt und Inhalt entwendet/Bundespolizei sucht Zeugen

Bühl (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte vermutlich in der Nacht vom 06.01. auf den 07.01. den Snackautomaten am Bahnhof in Bühl/Baden. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstörten die unbekannten Täter mittels eines Gullideckels den Snackautomaten und entwendeten anschließend den Inhalt und das sich im Automaten befindliche Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung des Snackautoamten am Bahnhof Bühl geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell