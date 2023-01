Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Kehl (ots)

Bei Kontrollen in Kehl haben Beamte der Bundespolizei zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der nächtlichen Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses aus Frankreich an der Kehler Europabrücke, bestand gegen einen kamerunischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Da er die fällige Geldstrafe bezahlte, konnte er eine 74 tägige Haftstrafe abwenden. Für 30 Tage ins Gefängnis muss dagegen ein syrischer Staatsangehöriger, der gestern Nachmittag in einem Zug zwischen Offenburg und Kehl kontrolliert wurde. Er wurde wegen Betruges gesucht.

