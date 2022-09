Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1129) Graffiti-Sprüher festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (11.09.2022) sprühte ein Mann in der Nürnberger Innenstadt zwei Schriftzüge an eine Wand. Beim Erblicken der eingetroffenen Polizeistreife flüchtete der 19-Jährige. Er konnte kurz darauf festgenommen werden.

Gegen 22:00 Uhr beobachtete ein Jogger in der Krebsgasse einen Mann beim Sprühen von Graffitis und informierte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen den 19-Jährigen noch neben zwei frisch gesprühten Tags an. Als er die Polizisten erblickte, ergriff er die Flucht. Er konnte jedoch kurz darauf in Tatortnähe gestellt und festgenommen werden. In seinem Rucksack fanden die Beamten diverse Graffitiutensilien, wie Farbsprühdosen und Handschuhe, auf. Außerdem stellten sie bei der Durchsuchung des Mannes eine geringe Menge Marihuana fest.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an. Die Graffiti-Tatmittel und das Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Erstellt durch: Theresa Schote

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell