POL-MFR: (1128) Randalierender Patient attackierte Krankenhauspersonal und Polizeibeamte

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Sonntag (11.09.2022) belästigte ein 23-Jähriger eine Frau sexuell in der Nürnberger Innenstadt. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Mann fest. Gegen 00:30 Uhr näherte sich der 23-jährige Mann der Geschädigten in der Engelhardsgasse von hinten und begrapschte sie unvermittelt in unsittlicher Weise. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Eine ...

