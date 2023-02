Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto fährt auf B 7 auf Pannenfahrzeug auf: Zwei Leichtverletzte

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Ein Unfall auf der B 7 zwischen Helsa und Kaufungen mit zwei Leichtverletzten sorgte am heutigen Donnerstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr. Eine 30-jährige Frau aus Großalmerode war gegen 8:50 Uhr mit ihrem Seat am rechten Fahrbahnrand der Bundesstraße in Fahrtrichtung Kassel mit einer Panne liegengeblieben und hatte das Warnblinklicht am Fahrzeug eingeschaltet. Während sie noch im Auto saß, um telefonisch einen Abschleppwagen zu rufen, war ein in gleicher Richtung fahrender Fiat, der von einem 28-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gesteuert wurde, von hinten auf das Pannenfahrzeug aufgefahren. Die 30-Jährige und der Fiat-Fahrer erlitten leichte Verletzungen, weshalb Rettungskräfte beide vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser brachten. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, entstand erheblicher Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten. Rund eineinhalb Stunden dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten, bis die B 7 in Richtung Kaufungen wieder frei war.

