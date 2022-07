Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel absichtlich demoliert?

Kaiserslautern (ots)

Eine mutwillige Beschädigung an ihrem Auto hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstagnachmittag bei der Polizei angezeigt. Wie die 68-Jährige zu Protokoll gab, wurde an dem Toyota Aygo zwischen 14 und 14.30 Uhr der Außenspiegel auf der Beifahrerseite demoliert. Der Pkw stand in dieser Zeit auf einem Parkplatz am Vogelwoogweiher.

Die Fahrzeughalterin schließt einen Unfall als Ursache der Beschädigung aus. Sie ist davon überzeugt, dass jemand absichtlich den Spiegel kaputt gemacht hat. Schaden: mehrere hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

