Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Geschäft: Verdächtigem droht Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Das gute Zusammenspiel einer Zeugin und der Polizei führte in der vergangenen Nacht in der Kasseler Innenstadt zur schnellen Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers. Da sich der in Melsungen wohnende 32-jährige Tatverdächtige vermutlich bei dem Einbruch in das Waffengeschäft erhebliche Schnittverletzungen zugezogen hatte, brachten Rettungskräfte den Festgenommenen in ein Kasseler Krankenhaus. Der dort stationär aufgenommene 32-Jährige ist bereits in der jüngsten Vergangenheit mehrfach wegen Einbrüchen in Erscheinung getreten, weshalb ein Haftrichter nun über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheiden wird.

Die Anwohnerin war gegen 1:30 Uhr durch Scheibenklirren auf den Einbruch in das Geschäft in der Wilhelmsstraße aufmerksam geworden und hatte den Täter noch in Richtung "Neue Fahrt" weglaufen sehen. Umgehend alarmierte sie über den Notruf 110 die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen führte bereits wenige Augenblicke nach der Tat zur Festnahme des blutenden 32-Jährigen in der Wolfsschlucht. Bei ihm fanden die Polizisten ein aus dem Geschäft gestohlenes Luftgewehr sowie Pfeil und Bogen. Wie die Tatortaufnahme ergab, war die Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Straßenpoller eingeschlagen worden, bevor der Täter durch das entstandene Loch in die Auslage griff, um an das Diebesgut zu kommen. Hierbei hatte sich der 32-Jährige offensichtlich die schweren Verletzungen an den Unterarmen und den Händen zugezogen. Der Festgenommene ist darüber hinaus verdächtig, einen weiteren in der vergangenen Nacht stattgefundenen Einbruchsversuch in ein Handygeschäft am Königsplatz begangen zu haben. Auch in diesem Fall war eine Scheibe eingeschlagen worden, es gelang dem Täter aber nicht, in den Laden einzusteigen. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

