POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf Kreuzung "Katzensprung": Sperrungen wieder aufgehoben; vier Verletzte

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 12:53 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5436384 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Kassel-Wesertor: Nach dem schweren Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw auf der Kreuzung "Katzensprung" sind die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Arbeiten des Gutachters an der Unfallstelle seit 14:15 Uhr abgeschlossen. Nach dem Zusammenstoß, der sich gegen 12 Uhr ereignete, mussten sechs Personen, darunter fünf Fahrzeuginsassen und ein Patient des Rettungswagens, von den Rettungskräften versorgt werden. Nach den nun vorliegenden Erkenntnissen wurden vier der Insassen verletzt, offenbar zwei davon schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der wegen eines medizinischen Notfalls transportierte Patient wurde von einem anderen alarmierten Rettungswagen übernommen und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls und der damit einhergehenden Sperrung der Katzensprung-Kreuzung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte zum Unfallhergang berichten, war der Rettungswagen von der Altmarkt-Kreuzung kommend auf der Weserstraße unterwegs und fuhr an der Kreuzung "Katzensprung" geradeaus weiter in Richtung Weserspitze. Laut Zeugen soll der Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, während von links, aus Richtung Kurt-Wolters-Straße, ein BMW kam. Der Rettungswagen krachte mit der Fahrzeugfront gegen die rechte vordere Fahrzeugseite des Pkw. Dabei zogen sich die 47-jährige Fahrerin des Rettungswagens sowie eine 22-jährige Sanitäterin und ein 22-jähriger Sanitäter Verletzungen zu, die in einem Fall schwerer sein sollen. Alle drei wurden anschließend in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Die 68-jährige Beifahrerin des BMW wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der 70-jährige Fahrer blieb nach derzeitigem Erkenntnisstand unverletzt. Beide Fahrzeuge waren bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang unter Einbindung des Gutachters dauern an.

