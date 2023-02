Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rucksack aus Rollator gestohlen: Hinweise auf dreiste Diebin erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Das Opfer eines dreisten Diebstahls wurde am gestrigen Dienstagnachmittag in der Hainbuchenstraße in Baunatal eine 40-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel. Wie sie den aufnehmenden Polizeibeamten nach der Tat schilderte, war sie gegen 17:50 Uhr mit ihrem Rollator an der Rampe zur Straßenbahnhaltestelle "Baunsberg" unterwegs, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein belangloses Gespräch verwickelt worden war. Während die 40-Jährige dadurch abgelenkt war, nahm die Täterin plötzlich blitzschnell den in dem Rollator abgelegten Rucksack an sich. Anschließend ergriff die Diebin mit dem Rucksack, in dem sich die Geldbörse und Papiere des Opfers befanden, die Flucht in unbekannte Richtung. Es soll sich bei der Täterin um eine ca. 25 Jahre alte, 1,70 Meter große und schlanke Frau mit langen dunklen Haaren gehandelt haben, die eine weiße Winterjacke und eine Jeans trug.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täterin geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

